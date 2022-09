Rennes : les adieux d'Amine Gouiri à l'OGC Nice

Dans les dernières heures du mercato estival, l'attaquant international Espoir français Amine Gouiri a quitté l'OGC Nice pour le Stade Rennais, Gaëtan Laborde ayant fait le chemin inverse dans la foulée. Un transfert estimé à 28 millions d'euros, seulement 8 M€ si l'on considère l'échange avec l'ancien buteur de Montpellier. Quelques instants après l'annonce officielle, l'ancien Lyonnais a tenu à laisser un message de remerciements sur ses réseaux sociaux pour le club azuréen, dont il a défendu à 89 reprises, pour 28 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues en l'espace de trois saisons.

«L’heure de vous dire au revoir... Ce n’est pas de cette façon que j’imaginais la fin de mon aventure ici mais après 2 ans à porter le maillot rouge et noir, il est temps pour moi de vous dire au revoir. De mon premier match contre Lens ponctué de mes premiers buts en Ligue 1 à notre qualification en Conference League en passant par notre parcours en Coupe de France, je n’oublierai aucun de mes moments passés ici. Je n’oublierai pas non plus le soutien que vous m’avez apporté. Je ne suis certainement pas le plus expressif des joueurs mais sachez que j’ai apprécié chaque minute passée ici, à porter ce maillot. Je garderai simplement un énorme regret : ne pas avoir pu remporter un trophée sous le maillot du Gym alors que nous en avions l’occasion. Je vous souhaite le meilleur... ISSA NISSA»