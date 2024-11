Ruud van Nistelrooy sur le point de retrouver un poste en Premier League

Et si le petit passage de Ruud van Nistelrooy sur le banc de Manchester United avait donné du crédit au Néerlandais pour la suite de sa carrière ? Coach intérimaire entre Erik ten Hag et Ruben Amorim, l’ancien attaquant a plutôt bien rempli sa mission avec trois victoires et un nul toutes compétitions confondues. Il a dû quitter le club la mort dans l’âme.

L’ancien technicien du PSV Eidhoven en a tout de même profité pour étoffer son CV auprès des recruteurs. D’après The Telegraph, il serait sur le point d’être nommé nouveau manager de Leicester. 16es du championnat, les Foxes ont licencié Steve Cooper il y a deux jours suite à une nouvelle défaite contre Chelsea.