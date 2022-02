MU : Mason Greenwood touche encore son salaire

Fin janvier, Mason Greenwood voyait sa carrière se détruire sous ses yeux par sa faute. Mis à l'écart par son club, contrat rompu avec son équipementier, icône retirée de FIFA et nuits au poste étaient les prémices du reste de sa vie sportive après avoir été accusé par sa petite amie de l'époque d'agression sexuelle et de violences.

La suite après cette publicité

Cependant, l'enquête est toujours en cours et Greenwood a été libéré le temps que la police réunisse plus d'informations. The Sun explique en tout cas ce jeudi que l'ancien international anglais percevrait toujours son salaire de la part de Manchester United. Depuis sa mise à l'écart, il aurait touché environ 320 000€ à ne rien faire de la part des Red Devils.