OL - ASM : Denis Zakaria aurait voulu une victoire plus large

Ce samedi après-midi, l’AS Monaco a surclassé l’OL (0-2). Une large victoire qui donne une première idée du rapport de force entre les deux concurrents directs cette saison dans l’élite. Alors que l’OL est inquiétant au possible, l’ASM semble déjà un ton au-dessus du lot. Fort d’une victoire plus que convaincante ce soir, les Asémistes nourrissent pourtant quelques regrets. En effet, Denis Zakaria a, au micro de BeIN Sports à l’issue du match, regretté un manque de réalisme en phase offensive :

«On a fait un gros match. On n’a pas su toutes les mettre et on aurait pu gagner plus largement. On a beaucoup de qualités devant. Suer la finition, on n’a pas été au top mais ça arrive. On a montré que les jeunes ici étaient très bons. On est très heureux pour compter sur eux. On doit regarder les images, je trouve que le premier jaune de Lamine est sévère. Ça pénalise le joueur et l’équipe.»