Ligue 1 : l’OL surclassé à domicile par l’AS Monaco

Ce samedi, l’OL et l’AS Monaco se donnaient rendez-vous sous un soleil de plomb pour un choc de Ligue 1 au Groupama Stadium. Deux cadors aux destins croisés jusqu’ici : tandis que les Monégasques s’étaient emparés d’un succès souverain face à l’ASSE pour leur entrée en matière, les Gones se sont ramassés à Rennes et ont directement été mis sous pression pour la saison à venir. Forcément, devant leur public, les Lyonnais avaient l’opportunité de se racheter face à l’un de leurs concurrents directs. Pour repartir avec la victoire, Pierre Sage décidait d’aligner une équipe hyper offensive avec Saïd Benrahma en soutien d’une attaque Fofana-Lacazette-Nuamah. Nemanja Matic avait même été laissé sur le banc pour ce choc au sommet. De son côté, Adi Hütter faisait dans le classique et alignait le même onze qui s’est imposé contre l’ASSE à la différence d’un Akliouche qui remplaçait Balogun. D’entrée, la rencontre s’est jouée sur des bases élevées en termes d’intensité. Pour autant, ce sont bien les Asémistes qui ont montré le plus de maîtrise technique face à une équipe rhodanienne coupée en deux. Et à l’image de la blessure musculaire d’Ernest Nuamah, l’OL vivait un premier quart d’heure sacrément pénible. Malgré l’entrée en jeu de Georges Mikautadze, Lyon n’y arrivait toujours pas et Breel Embolo a allumé la première mèche (24e). Toujours autant submergés, les locaux ont même été sauvés par leur gardien. Trouvé dans la surface, Takumi Minamino s’est frayé un chemin jusqu’à une frappe à bout portant. Courageux, Lucas Perri a étendu tout son mètre 96 pour détourner la tentative du Japonais sur le poteau (30e). Malgré quelques inspirations de Saïd Benrahma et quelques initiatives timides d’un Lacazette agacé face aux décisions arbitrales, l’OL n’a pas été convaincant en première période, mais pouvait se targuer de rentrer aux vestiaires sur un score vierge face à des Asémistes supérieurs.

Au retour des vestiaires, les Rhodaniens sont entrés avec de meilleures intentions. Plus incisifs, les coéquipiers de Maxence Caqueret ont gratté plus de ballons mais leurs quelques excursions offensives ont été trop timides pour faire la différence. N’arrivant pas à profiter du temps faible asémiste, l’OL s’est forcément exposé au retour de flamme des joueurs de la Principauté. Alors que Breel Embolo a allumé la première mèche (52e), le Suisse s’est montré encore menaçant avec un retourné acrobatique qui a fui le cadre de Lucas Perri, auteur d’une sortie franchement inquiétante à ce niveau-là (63e). Des nuages qui annonçaient l’orage du côté lyonnais. Trois minutes plus tard, les Rhodaniens encaissaient l’ouverture du score sur une action de soliste. Seul aux 35 mètres, Eliesse Ben Seghir trouvait Akliouche qui lui remettait dans sa course. Le Marocain ne se faisait pas prier pour tromper Lucas Perri d’une frappe limpide du droit (1-0, 65e). Le cauchemar lyonnais se prolongeait avec une prestation terrible collectivement face à des Monégasques de plus en plus huilés collectivement. Nettement supérieurs, ces derniers ont logiquement doublé la mise sur une superbe action conclue par Lamine Camara dans le but vide (2-0, 80e). Les Gones étaient même proches de boire le calice jusqu’à la lie mais un rebond malheureux venait contrecarrer les plans de Maghnes Akliouche, seul face à Lucas Perri (83e). Dans un Groupama Stadium sous tension malgré le soutien des supporters légèrement renfrognés, la fin de match a été toujours aussi poussives pour des Lyonnais qui n’y arrivent décidément pas cette saison. N’ayant toujours pas marqué, le bilan est déjà inquiétant alors que la saison vient à peine de commencer. De son côté, l’AS Monaco enchaîne. Impressionnants collectivement par séquence, les Monégasques comptent deux succès en autant de rencontres. Seule ombre au tableau, l’expulsion de Lamine Camara en fin de rencontre pour deux cartons jaunes consécutifs.