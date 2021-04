Super League : des sanctions à venir aujourd’hui contre les 12 clubs fondateurs ?

La suite après cette publicité

Malgré que la Super League ait été suspendue, les 12 clubs fondateurs, dont la majorité se sont retirés, devraient aujourd’hui être sanctionnés par l’UEFA, qui se réunit aujourd’hui. D’après Sport Mediaset, deux scénarios sont envisagés.

Dans un premier temps, une exclusion des coupes sur une année pour les clubs fondateurs (Arsenal, Chelsea, Liverpool Manchester United, Manchester City, Tottenham, l’Inter, l’AC Milan, la Juventus, l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone et le Real Madrid) ou alors l’UEFA pourrait opter pour une méthode plus douce, c’est-à-dire ne prendre aucune sanction, en espérant pouvoir calmer les tensions et empêcher une nouvelle tentative de création de compétition européenne privée.