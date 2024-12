Les coupables du terrible déclin du FC Barcelone

Il y a quelques semaines encore, lorsque l’on évoquait la course à la Liga et même celle à la Ligue des Champions, un nom revenait sans cesse comme grand favori : le FC Barcelone. Il faut dire que les Blaugranas étaient particulièrement impressionnants jusqu’au mois de novembre, où les choses ont commencé à se compliquer. Le beau jeu et les victoires de prestige contre le Bayern ou le Real Madrid ont laissé place au doute, aux mauvais résultats et aux mines déconfites. Une seule victoire lors des sept dernières journées de Liga, avec un bilan comptable de cinq points pris sur vingt-et-un possible, et l’impuissance de voir l’Atlético de Madrid et le Real Madrid passer devant au classement…

Les constats sur les différents problèmes qui expliquent cette série noire ont déjà été tirés : mauvais pressing et peu d’intensité, manque d’efficacité, dépendance aux exploits de Lamine Yamal, manque de solutions sur le banc de touche, parmi d’autres. Forcément, à l’heure de chercher les coupables de cette dynamique négative, le premier homme pointé du doigt est souvent le coach. Curieusement, Hansi Flick est plutôt épargné par les médias catalans, qui soulignent évidemment des problèmes, notamment dans la lecture des rencontres et le coaching en cours de match, mais ils ne sont pas spécialement véhéments. Bien moins que ce qu’ils ont pu l’être par le passé avec d’autres entraîneurs lors de mauvais résultats des Blaugranas.

Un problème d’efficacité

Mais la responsabilité de l’Allemand est évidente, lui qui ne trouve pas de solutions pour relancer son équipe. Même s’il faut signaler qu’il n’est pas aidé par certains de ses joueurs, comme Robert Lewandowski. Contre Leganés et l’Atlético par exemple, le FC Barcelone n’a pas livré de mauvais matchs, et a été dominateur dans le jeu, se créant énormément d’occasions. C’est à cause du manque d’efficacité que le Barça n’a pas obtenu le résultat escompté, et le Polonais a raté énormément d’occasions, n’ayant fait trembler les filets qu’une fois sur les six derniers matchs.

Au-delà du Polonais, difficile de trouver de véritables responsables chez les joueurs. Et c’est assez paradoxal pour une équipe qui obtient de si mauvais résultats. Certains comme Dani Olmo sous-performent un peu par moments, et d’autres peuvent occasionnellement passer à côté, à l’image de Marc Casado contre l’Atlético. Mais outre Lewandowski, et la tête de Turc des médias catalans Frenkie de Jong lorsqu’il est utilisé, il n’y a pas de joueur loin du niveau qui doit être le sien et qui peut être pointé du doigt. Certains, comme Pedri ou Íñigo Martínez, sont même à leur prime en ce moment. Ce Barça n’est donc pas forcément une équipe qui a la tête sous l’eau avec des joueurs en méforme, mais plutôt une formation qui est lésée par quelques défauts ponctuels et des concours de circonstances défavorables qui l’empêchent d’obtenir les résultats attendus…