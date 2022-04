Le PSG va bientôt annoncer son futur coach, l'offre complètement folle venue du Bahreïn pour le rachat de l'AC Milan

La suite après cette publicité

Le PSG pense à l'arrivée de son prochain tacticien

Leader du championnat, le PSG pense déjà à la saison prochaine et à son futur coach. Le Parisien rapporte ce matin que Doha va prochainement annoncer le nom du tacticien qui dirigera le groupe du Paris Saint-Germain lors des saisons à venir. Plusieurs noms ont été annoncés pour succéder à Mauricio Pochettino en cas de départ : Zinedine Zidane, Antonio Conte, Julian Nagelsmann et surtout Erik ten Hag. Pour le dernier, beaucoup de tabloïds anglais évoquent l'actuel entraîneur de l'Ajax comme étant le prochain coach de Manchester United.

Une énorme offre venue du Bahreïn pour racheter l'AC Milan

Selon la Gazzetta dello Sport ce samedi matin, une société venue du Bahreïn va faire une offre folle pour racheter l'AC Milan. Investcorp veut faire du club rossoneri le premier club à capitaux arabes en Serie A. Il reprendrait les parts de l'AC Milan donc, appartenant depuis juillet 2018 à Elliott, qui avait à son tour succédé à Li Yonghong. Les propriétaires demandent pas moins d’un milliard d’euros pour céder l'écurie italienne.

Erik ten Hag vise une future star pour dynamiser Manchester United

D'après ESPN, Erik ten Hag aurait déjà fait une demande aux dirigeants de Manchester United en vue du prochain mercato estival du club, qui serait de recruter le milieu de terrain français Aurélien Tchouameni. Monaco est ouvert aux négociations concernant le transfert de son étoile montante cet été et demandera pas moins 60 à 70 millions d'euros. La tâche ne sera pas aussi simple pour s’offrir le génie français, le PSG, Chelsea mais surtout le Real s’intéresse aussi au joueur de 22 ans. Et selon AS, Tchouameni a fait du Real Madrid sa priorité.