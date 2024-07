Rennes s’active sur le Brésilien Wesley Gassova

Le Stade Rennais prépare sa mue. Après les départs d’Enzo Le Fée, Martin Terrier, Jeanuël Belocian, Matthis Abline, Guela Doué ou encore Fabian Rieder (prêté à Stuttgart), d’autres pourraient encore suivre dans les semaines à venir. À des échelles différentes, Bertug Yildirim, Ibrahim Salah, Arnaud Kalimuendo, Benjamin Bourigeaud ou encore Arthur Theate sont ainsi courtisés. Un autre fait également beaucoup parler et monopolise, malgré lui, l’attention : Désiré Doué.

Actuellement avec l’équipe de France olympique, le milieu de 19 ans devrait s’envoler vers d’autres cieux cet été. PSG ? Bayern Munich ? L’incertitude reste entière quant à l’identité de son futur club, mais le joueur, lui, n’est pas perturbé. « S’il y a une offre à la hauteur des attentes du club, c’est-à-dire très, très hautes, peut-être qu’il partira. S’il n’y a pas ça, il restera », avait lâché l’entraîneur rennais Julien Stéphan il y a deux jours. Selon nos informations, le PSG a récemment formulé une offre à hauteur de 60 millions bonus compris, de quoi se conformer aux exigences de Rennes.

Quoi qu’il en soit, le club breton prépare aujourd’hui l’après-Désiré Doué, conscient de la complexité de retenir son phénomène. Et après avoir activé la piste Crysencio Summerville (Leeds United) il y a quelques jours, Frederic Massara a jeté son dévolu sur une autre grande promesse du football mondial. Ces dernières heures, une piste prend d’ainsi un peu plus d’ampleur : celle menant au Brésilien de 19 ans, Wesley Gassova. Ailier explosif, déséquilibrant dans le un-contre-un, et parmi les meilleurs dribleurs de Serie A brésilienne, le joueur des Corinthians est cité au Brésil comme un joueur susceptible d’intégrer la Selecao à court-terme. En juin, il avait d’ailleurs fait partie d’une liste élargie de Dorival Junior pur la Copa América.

Aujourd’hui, cet ailier comparé au Brésil - toutes proportions gardées - à Kylian Mbappé pour ses accélérations et son style de jeu, ne laisse pas non plus indifférent en France. Outre Rennes, l’OGC Nice et d’autres formations du haut de tableau de Ligue 1 s’étaient déjà sérieusement renseignées auprès des Corinthians ces dernières semaines. Chelsea et West Ham ont même soumis une offre, tandis que le vainqueur de la dernière Ligue Europa, l’Atalanta Bergame, a témoigné son intérêt pour le joueur qui se verrait bien évoluer en Ligue 1, avant de faire le grand saut pour l’Angleterre. Rennes pourrait ainsi être une destination idéale et un environnement parfait pour éclore en Europe. Avec déjà plus de 60 matches professionnels dans les jambes, Gassova fait aujourd’hui partie des grands espoirs du football brésilien et se sent prêt à passer un cap. Et l’idée d’écrire une nouvelle page en France ne lui déplaît pas…