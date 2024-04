Barça-PSG : la dédicace spéciale de Luis Enrique

Le PSG l’a fait. Battu 3-2 au Parc des Princes il y a une semaine, le club de la capitale a retourné la situation en venant gagner à Barcelone 4-1 ce soir. Les Parisiens se hissent en demi-finales de Ligue des Champions pour la 4e fois de leur histoire. Luis Enrique n’a pas hésité à afficher son enthousiasme au micro de Canal +, envoyant un petit message aux supporters au passage.

La suite après cette publicité

«Je me sens très fier de nos 12 premières minutes du match, jusqu’au but du Barça, sourit l’entraineur. Mais on s’est maintenu dans la mentalité, et on a continué à attaquer. On a tout fait pour être meilleur que le Barça. A partir de là et contre une équipe en infériorité numérique, c’était plus compliqué pour eux. Les joueurs ont montré beaucoup d’envie et d’enthousiasme. On dédit à cette victoire à nos 300 supporters qui sont venus.»