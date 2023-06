Euro Espoirs 2023 : Sylvain Ripoll satisfait de l’entrée en lice des Bleuets

Ils ont plié mais jamais rompu. Confrontés à l’Italie ce jeudi pour ce qui était leur entrée en lice dans cet Euro Espoirs 2023, les Bleuets ont décroché un succès étriqué mais précieux. Vainqueurs 2-1 face aux coéquipiers de Sandro Tonali, les joueurs de Sylvain Ripoll ont déjà pris une option sérieuse pour la première place du groupe, et ce, malgré une fin de match litigieuse liée à l’absence de VAR et de goal-line technology (l’Italie s’est vue refuser un but à la 92e minute). Après la rencontre, le sélectionneur tricolore Sylvain Ripoll semblait tout de même satisfait de la prestation de ses joueurs.

«J’estime qu’on a géré intelligemment la partie sur le plan tactique. Les joueurs ont été exemplaires par rapport à ce que l’on avait prévu. Le dernier quart d’heure a été très difficile pour nous, mais sur la physionomie du match, sur sa globalité, cette victoire ne me paraît pas imméritée, a estimé l’ancien entraîneur de Lorient après la rencontre. Le scénario m’a plu avec des joueurs capables de faire les efforts qu’ils ont faits en fin de match, capables de souffrir comme ils l’ont fait. Sans cela, on ne tient pas contre une équipe comme l’Italie. Mais j’ai aimé aussi les séquences de maîtrise, notre capacité à se créer des occasions. On peut se satisfaire du contenu.»

