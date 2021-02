Henri Bedimo perd son procès contre l’OM !

Souvenez-vous, en 2018, l’OM avait décidé de licencier Henri Bedimo pour faute grave. L’OM reprochait au joueur d’avoir créé une académie «à but social et éducatif» au Cameroun en partenariat avec Montpellier. Il avait alors décidé de porter l’affaire devant la justice jugeant le motif de licenciement «abusif» et «fallacieux».

Selon les informations de RMC Sport, le défenseur gauche camerounais a perdu son procès face à l'Olympique de Marseille. Henri Bedimo réclamait 5,3 millions d’euros au club olympien pour licenciement abusif. Pour l’ancien joueur de Montpellier, ce licenciement n'avait pas lieu d'être et avait surtout pour but de faire des économies sur son salaire.