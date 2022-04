OM : Amine Harit raconte son retour au top

Après deux rencontres où on l'a vu plutôt à son aise, Amine Harit, arrivé en prêt de Schalke 04 à l'Olympique de Marseille l'été dernier, a connu une petite placardisation. Non seulement, on l'a très peu vu, mais, surtout, lorsqu'il entrait en jeu, honnêtement, il n'apportait pas grand-chose. Présent en conférence de presse ce mercredi, il a évoqué ces moments difficiles.

« C'est difficile, si je vous dis que j'apprécie, c'est mentir. C'est compliqué, je n'avais pas de temps de jeu et, quand je jouais, c'était difficile. Je sais ce que je peux faire sur un terrain et c'est ce qui me permet d'enchaîner aujourd'hui. Et j'espère continuer à performer à ce niveau, parce que c'est important pour moi et pour l'équipe », a-t-il commencé par expliquer.

Il y aura des discussions à la fin de l'année

Car oui, depuis quelque temps, il est de mieux en mieux. Il a même été, probablement, le meilleur contre l'AS Saint-Étienne dimanche dernier (2-4). « Ça se passe bien depuis quelques semaines, j'ai plus de temps de jeu. C'est quelque chose qui se passe dans la tête. J'ai eu la chance d'avoir du temps de jeu. Je n’ai pas changé quelque chose dans ce que je fais au quotidien, je garde ma ligne de conduite. C'est le coach qui m'a laissé plus de temps », a-t-il commenté.

Alors, forcément, s'il continue sur ce rythme, la question de son avenir va se poser alors que l'OM ne dispose pas d'option d'achat. « Non, je pense que rien n'est lié. Mon but est de finir la saison comme ces derniers matches. Je me sens bien, à moi de continuer et il y aura logiquement des discussions, avec Marseille ou avec Schalke », a-t-il conclu. Mais à ce niveau-là, à Marseille, personne ne voudra le voir partir.