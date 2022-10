Le PSG tient déjà une piste pour l'après-Mbappé

La suite après cette publicité

Le Classique se présente ce dimanche et le PSG n’a jamais semblé autant en crise. Il est frappé de plein fouet par les envies de départ de Kylian Mbappé, renforcées par les révélations de Mediapart sur l’armée numérique engagée par son propre club afin de le déstabiliser lui et d’autres personnalités. La venue de l’OM au Parc des Princes passe finalement au second plan. C'est d'ailleurs ce qu'a regretté Christophe Galtier hier en conférence de presse.

« Si vous attendez de moi que je commente ce dossier-là (l'affaire révélée par Mediapart, ndlr), vous vous trompez, je ne commenterai rien. J'ai des joueurs après le match de Ligue des Champions qui se sont plongés rapidement dans la préparation de la réception de l'OM. Quand on a préparé Lyon, vous ne m'avez pas parlé de préparation. Là, le Clasico, vous ne m'en parlez pas» pestait l'entraîneur parisien, à qui la presse n'a presque pas parlé du match de dimanche soir.

Le PSG s'est renseigné sur Lautaro Martinez

Il n'a pas été question de mercato non plus. Logique puisque ce n'est pas la période. Pourtant en coulisses, les discussions entre clubs, dirigeants, agents et joueurs se poursuivent. La Terre ne s'arrête pas de tourner et après avoir appris hier que Luis Campos travaillait la piste Rafa Marin, jeune défenseur central du Real Madrid, la Gazzetta dello Sport publie aujourd'hui sur sa une que le PSG s'est penché sur la situation de Lautaro Martinez (25 ans). Une demande de renseignements a même été envoyée.

Ce dossier est à mettre en parallèle avec celui de Kylian Mbappé. En cas de départ du Français, le PSG aimerait faire venir l'Argentin. Leo Messi lui aurait même glissé un mot sur le club de la capitale, selon le quotidien aux pages roses. Prolongé il y a un an, l'attaquant a pour le moment toujours juré fidélité à l'Inter, et d'ailleurs, il ne souhaite pas parler de son futur pour le moment et préfère se concentrer sur le terrain. Dans le viseur de MU également, celui qui a marqué au Nou Camp cette semaine en C1 aura à coups sûrs l'embarras du choix en fin de saison.

Pour le Classico, Parions Sport en ligne vous offre : 200€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. La victoire à domicile du PSG, cotée à 1,34, peut vous rapporter 268€ et celle de l’OM, cotée à 7,90, peut vous faire gagner 1 580€. (cotes soumises à variation)