PSG : le gros coup de gueule de Christophe Galtier face aux polémiques

Entre les rumeurs de départ de Kylian Mbappé et l'enquête de Mediapart sur l'armée numérique payée par le club pour déstabiliser des membres de la direction, des médias et même certains de ses joueurs, le Paris Saint-Germain vit une semaine compliquée à quelques jours de recevoir l'Olympique de Marseille dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Des dossiers auxquels n'a pas échappé l'entraîneur parisien, Christophe Galtier, en conférence de presse à moins de 72 heures de ce Classique entre l'actuel leader du championnat, tenu en échec par Benfica en C1 (1-1), et le troisième, vainqueur à Lisbonne contre le Sporting, en milieu de semaine (2-0).

Présent face aux journalistes ce vendredi, le tacticien du club de la capitale a passé une soufflante aux journalistes. «Il faut avoir de la maîtrise et de l'expérience à un certain âge pour gérer tout cela, a-t-il déclaré avant de pousser son coup de gueule. Vous ne parlez jamais football, vous me posez beaucoup de questions, vous les médias. Je suis l'entraîneur du PSG, j'étais heureux à ma nomination. Si on est très honnêtes, on doit parler 1 minute 30 de football sur 10 minutes de conférence, on n'est que sur l'extrasportif. Quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez puisque vous dites le contraire de ce que je dis. Sur tout ce qui peut se dire, je ne suis pas là pour commenter les rumeurs.»

«Tout ce que je dis, on ne me croit pas.»

Le coach du PSG a également tenu à évoquer son numéro 7, homme du match de l'UEFA lors de la 4e journée de Ligue des champions, avant de demander de recentrer les questions de la conférence autour de la préparation de son équipe : «sur Kylian, il y a une rumeur qui est sortie l'après-midi d'un match, Kylian a eu la meilleure des réponses et a été homme du match, généreux et très solidaire. Au lieu de parler de la performance, vous parlez de cette rumeur. J'ai plein de défauts mais je suis honnête : quand je vous dis les choses, c'est que c'est vrai. Mais dans la presse, on va à l'opposé. Si j'ai parlé avec Kylian concernant la rumeur, non. Parlons football, parlons football...»

Enfin, le technicien de 56 ans n'a pas hésité à botter en touche lorsqu'il été interrogé sur l'enquête publiée par Mediapart, mettant en cause ses dirigeants: «au lendemain du match, tout le monde a préparé le match. Si vous attendez de moi que je commente ce dossier-là, vous vous trompez, je ne commenterai rien. J'ai des joueurs après le match de LDC qui se sont plongés rapidement dans la préparation de la réception de l'OM. Quand on a préparé Lyon, vous ne m'avez pas parlé de préparation. Là, le Clasico, vous ne m'en parlez pas. Vous ne gérez pas le timing de ces sorties, mais on pourrait recentrer le débat sur le football. On est invaincus toutes compétitions confondues, Marseille fait un très bon début de saison aussi. Je ne vous fais pas la morale, je vous dis simplement le sentiment que j'ai : tout ce que je dis, on ne me croit pas. Ça se passe beaucoup mieux dans notre vestiaire qu'ailleurs et que tout ce que vous pouvez dire ou imaginer. Désolé, je ne répondrai pas à votre question.» Le message est passé.

