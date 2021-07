Nice : Christophe Galtier annule le match amical prévu contre l'ASSE

Initialement prévue le 21 juillet prochain au stade Jacques-Forestier d'Aix-les-Bains, la rencontre amicale entre l'AS Saint-Étienne et l'OGC Nice a été annulée, comme rapporté par L'Equipe. Les Aiglons, et plus précisément leur nouvel entraîneur, Christophe Galtier, sont à l'origine de ce changement de programme.

La suite après cette publicité

Le technicien de 54 ans souhaitait en fait disposer d'une semaine complète d'entraînement, alors que le club azuréen s'est imposé ce samedi face au Dynamo Kiev (2-1). Claude Puel, le coach des Verts, a regretté cette décision, ou plutôt le timing dans la communication. «On l'apprend trois jours avant. C'est comme ça...», a ainsi lâché l'ancien entraîneur du Gym après la victoire contre Grenoble (2-1). Puel, comme Galtier, ne retrouvera donc pas son ancien club avant la reprise de la Ligue 1.