Liverpool : un supporter a blessé Andrew Robertson

La suite après cette publicité

Liverpool a régalé ses supporters ce dimanche. La bande à Jürgen Klopp a marqué sept buts à Manchester United sans en encaisser un seul, lors d’un Derby d’Angleterre à sens unique. Une victoire presque parfaite pour les coéquipiers de Mohamed Salad, double buteur et auteur d’une performance XXL. Mais une petite mésaventure pourrait gâcher cette belle journée du côté des Reds. Alors que Roberto Firmino venait d’inscrire le septième et dernier but de Liverpool, un supporter a voulu rejoindre ses idoles sur le terrain pour fêter cette humiliation contre un rival historique.

Malheureusement, le supporter en question a glissé et heurté involontairement Andrew Robertson en venant célébrer cette victoire incroyable. Le joueur de 28 ans s’est ensuite longuement tenu la cheville pendant que son «agresseur» se faisait rattraper par le service d’ordre comme on pouvait le voir sur les images du diffuseur de la rencontre. Une situation qui a énervé Jürgen Klopp. L’entraineur des Reds a été vu en train de parler avec véhémence à la personne en question au moment ou des agents la sortaient du stade.

À lire

Manchester United au cœur des critiques après l’humiliation historique subie à Anfield