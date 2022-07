Liverpool : Trent Alexander-Arnold, futur capitaine ?

Dans le livre Intensity - Inside Liverpool FC qui sortira pour le grand public le 4 août prochain, l'adjoint de Jürgen Klopp, Pepijn Lijnders (39 ans), s'est exprimé sur la nouvelle position de Trent Alexander-Arnold dans l'effectif des Reds. Il souligne le leadership qu'a pu prendre en peu de temps le latéral international anglais de 23 ans, mais également la confiance qu'il a su obtenir de la part de son coach et de ses coéquipiers. L'adjoint du coach allemand a connu Alexander-Arnold dans les catégories de jeunes de Liverpool, il en avait même fait son capitaine chez les moins de 16 ans en 2014.

« Jurgen m'a envoyé un message avec le résultat des votes pour le comité des joueurs. (…) J'ai été ravi de découvrir que Trent était là ! écrit Lijnders. Actuellement, la hiérarchie est fixée pour le capitanat. Jordan Henderson est l'actuel capitaine des Reds, suivi de James Milner et de Virgil van Djik. Mais Trent est désormais dans le cercle fermé du comité des joueurs. » L'ancien coach de NEC Nijmegen souligne également le passé de son joueur, ses qualités et ses défauts : « Même à l'âge de 15 ans, il était ce talent technique naturel. (…) Il avait toutes les caractéristiques que j'aimais : une mentalité pour gagner, passionné pour s'améliorer – mais ses émotions prenaient parfois le contrôle au lieu de lui prendre le contrôle des émotions. » Trent Alexander-Arnold est au club depuis l'âge de 6 ans, ce qui fait de lui l'un des joueurs avec la plus grosse histoire dans ce club, rappelle le Daily Mail.