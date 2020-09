Fabio Paratici donne les raisons de la non-signature d'Edin Dzeko à la Juve

Gonzalo Higuain évacué par Andrea Pirlo, la Juventus a dû trouver un nouvel attaquant. Les pistes et les noms se sont multipliés mais c'est finalement Alvaro Morata qui a été choisi. Pourtant, Edin Dzeko a longtemps été considéré comme le favori, le Bosnien ayant même émis le souhait de quitter la Roma.

En marge du match de la Vieille Dame contre cette même Roma, Fabio Paratici est revenu sur la gestion du mercato des numéros 9. Il a notamment expliqué à Skysport pourquoi Dzeko n'est finalement pas venu : « l'accord pour signer Edin Dzeko était presque trouvé pour être honnête. Mais cela ne s'est pas fait à cause des négociations compliquées entre Milik et la Roma. Et on a eu l'opportunité de signer Morata, on aime Alvaro. C'est le marché des transferts, tout peut changer en 24 heures ».