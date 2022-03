Liverpool-Inter Milan : les compositions probables

La suite après cette publicité

Road to Paris. Cette saison, la finale de la Ligue des Champions, initialement prévue le 28 mai à Saint-Pétersbourg en Russie, se jouera finalement au Stade de France en raison de la guerre en Ukraine. Pour espérer disputer cette rencontre, l'Inter Milan devra réussir le match parfait ce mardi soir à Anfield Road face à Liverpool. En effet, les Nerazzurri se sont inclinés 2 à 0 à domicile le 16 février dernier et sont condamnés à l'exploit.

Et pour faire tomber les Reds chez eux, Simone Inzaghi pourra compter sur un groupe pratiquement au complet, puisque seul Nicolo Barella est suspendu. Le technicien italien devrait opter pour un 3-5-2 avec Samir Handanovic dans les cages. Ce dernier sera épaulé par le trio Bastoni-De Vrij-Skriniar. Dans le cœur du jeu, on retrouvera Perisic, Calhanoglu, Brozovic, Vidal et Dumfries.

Inzaghi hésite entre Dzeko et Alexis Sanchez

Enfin, Lautaro Martinez débutera en attaque. Edin Dzeko est pressenti pour l'accompagner. Mais selon la presse italienne, Alexis Sanchez pourrait finalement lui être préféré. Devant leurs supporters, les Reds, eux, auront à cœur d'enfoncer le clou et d'atteindre les quarts de finale. Pour y parvenir, Jürgen Klopp devrait miser sur un 4-3-3. Sans grande surprise, Alisson débutera dans les buts anglais.

Devant lui, le quatuor Robertson-Van Dijk-Matip-Alexander Arnold aura la lourde tâche de maintenir les assauts lombards. Dans l'entrejeu, Keita, Fabinho et Henderson auront fort à faire face aux milieux italiens. Enfin, les indéboulonnables Sadio Mané et Mohamed Salah soutiendront Diogo Jota, aligné en pointe lors de cette affiche XXL, à suivre en direct sur notre site en live commenté (coup d'envoi du match à 21 heures).

Créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur un doublé de Mohamed Salah contre l’Inter Milan pour tenter de remporter 1040 € (cote à 5,20). (cotes soumises à variation)