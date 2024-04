Les dessous de la photo virale de Kylian Mbappé

Remplacé à la 64e minute par Luis Enrique au profit de Gonçalo Ramos pour son dernier Classique, Kylian Mbappé est apparu agacé de sa énième sortie. Le capitaine du soir a enlevé son brassard et s’est dirigé vers la sortie en prononçant ce qui ressemble à un « fils de p… ». Puis l’international français est directement retourné au vestiaire. Une sortie polémique mise en scène par Kylian Mbappé lui-même sur son Instagram grâce à une photo de Johnny Fidelin.

Le joueur n’a pas choisi de prendre une photo des photographes du club mais celle du photographe d’Icon Sport. « Sur un arrêt de jeu, je vois Mbappé commencer à se mettre les mains sur les hanches. Et je comprends qu’il va sortir, et qu’il a l’air dépité. Mais c’est vrai qu’avec la typographie du maillot, la pluie qui tombe, la manière de tenir le brassard… Je n’ai pas choisi cette composition, mais tout s’est aligné à la perfection pour avoir ce cliché-là ! Dès qu’il l’a postée, j’ai su tout de suite que ça allait faire parler. Plus que le but de Vitinha ou Ramos. Plus que la victoire » a raconté le photographe pour ce qui est le dernier cliché de Kylian Mbappé lors d’un Clasico.