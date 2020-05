OM : les joueurs convoqués pour des tests au Covid-19

L'Olympique de Marseille s'agite en coulisses. Confinés depuis plus d'un mois et demi, les joueurs marseillais vont reprendre le chemin du centre Robert Louis-Dreyfus. Selon les informations de l'Equipe, l'effectif professionnel est attendu par petits groupes mardi et mercredi. Au programme, batterie d'examens sanguins et tests du Covid-19. Le staff médical veut ainsi jauger l'état physique et psychologique des joueurs mais aussi s'assurer qu'aucun d'entre eux n'a été touché par le coronavirus.

Actuellement au Portugal, André Villas-Boas serait attendu à Marseille en début de semaine prochaine. Selon la date officielle du début de la saison prochaine, l'OM pourrait démarrer sa préparation estivale autour du 20 juin. Six à huit semaines d'entraînement intensif qui permettront au groupe phocéen d'appréhender au mieux un prochain exercice qui s'annonce haletant avec en ligne de mire, la Ligue des champions...