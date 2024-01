L’incroyable razzia de Benfica sur les pépites sud-américaines !

Habitué à vendre à prix d’or, Benfica qui a toujours eu le nez creux en Amérique du Sud, continue de prospecter sur ce marché porteur de grands talents. Sur les dernières années, ils ont d’ailleurs réalisé trois des plus grosses ventes de leur histoire avec Enzo Fernandez (Chelsea, 121M€), Darwin Nunez (Liverpool, 85M€) ou encore Ederson (Manchester City, 40M€). Les Aguias entendent continuer sur ce cycle tout en s’offrant des joueurs capables d’aider le club sportivement sur plusieurs saisons. Actuellement deuxième du championnat portugais et restant sur une campagne de Ligue des Champions ratée (reversé en Ligue Europa), Benfica veut se rattraper pour la deuxième partie de saison. Pour ce faire, la formation portugaise a décidé d’aller du côté de l’Amérique du Sud.

Relégué avec Santos en deuxième division brésilienne, Marcos Leonardo était le grand talent à aller chercher du côté de la Série A. Alors que le Real Madrid a pris Endrick et le FC Barcelone a misé sur Vitor Roque, Marcos Leonardo représente lui aussi le futur des Auriverdes. Plus expérimenté, celui qui avait mené le Brésil lors de la dernière Coupe du monde U20 a déjà disputé 100 matches dans l’élite brésilienne pour 35 buts et 6 offrandes. Très précoce, il était proche de la Lazio et de l’AS Roma l’été dernier. Plus récemment, Arsenal, Newcastle et le Real Madrid s’étaient positionnés avant que finalement Benfica s’adjuge la mise avec une offre acceptée de 18 millions d’euros. Signant un contrat jusqu’en juin 2029, Marcos Leonardo sera en concurrence avec Arthur Cabral, Petar Musa et Casper Tengstedt pour le poste de numéro 9.

Trois pépites pour 35M€

Mis sur le marché l’été dernier Gianluca Prestianni va finalement partir cet hiver. L’ailier droit de 17 ans qui compte 39 apparitions (3 buts et 1 offrande) avec Vélez Sarsfield a vite vu les Aguias lui proposer une évolution adéquate et une offre satisfaisante alors que le Real Madrid et le FC Barcelone lui faisaient les yeux doux. «C’est un jeune homme avec beaucoup de technique, de vitesse, qui a un avenir fantastique et qui n’a pas encore 18 ans. Il a exprimé un grand désir de représenter Benfica. Il a également déclaré qu’il ne savait pas combien de temps durerait le contrat : ce sera entre lui et Benfica, cela ne fait plus partie des négociations avec nous. Il manque quelques documents, nous nous en occupons. L’arrivée en janvier est très probable» avait d’ailleurs déclaré le président de son club Fabian Berlanga il y a un mois. N’ayant pas encore 18 ans, le joueur devra attendre le 31 janvier afin de signer son contrat avec Benfica mais le dossier serait bouclé sous réserves médicales pour un transfert estimé à 9 millions d’euros ainsi que des bonus s’élevant à 2 millions (ainsi qu’un pourcentage à la revente de 15%) selon Tyc Sports.

Actuellement au Portugal, Gianluca Prestianni a, lui, passé sa visite médicale et ce dossier n’attend que son officialisation. Un autre dossier est également à sa finalisation pour Benfica et concerne un autre talent argentin. En effet, Benjamin Rollheiser (23 ans) était l’un des autres dossiers chauds de l’équipe de Roger Schmidt. Ailier droit de 23 ans, le joueur d’Estudiantes de la Plata compte 12 buts et 8 offrandes en 57 matches la saison dernière. Ancien de River Plate où il a été formé, il a été international argentin U23 et veut passer le prochain cap. Alors qu’Angel Di Maria devrait repartir à Rosario Central cet été, Benjamin Rollheiser s’annonce comme son remplaçant tout trouvé. Comme l’a annoncé Olé, le transfert se fera pour un peu plus de 8 millions d’euros et Estudiante de la Plata conservera un pourcentage à la revente de 10%. Le joueur n’arriverait alors que cet été du côté de Benfica, lui qui était auparavant dans le viseur de Brighton et de l’Atlético de Madrid. Dépensant environ 35 millions d’euros pour trois grands talents sud-américains, le club portugais se dirige sûrement vers un nouveau coup de maître sur le mercato.