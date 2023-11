Real Madrid : la piste secrète pour le poste de numéro 9

Cet été, Karim Benzema créait un petit séisme du côté du Real Madrid. L’attaquant français décidait de ne pas prolonger et de filer du côté de l’Arabie saoudite. Un gros coup dur pour la Casa Blanca qui ne s’attendait pas à perdre sa star aussi tôt alors que son projet était de le remplacer tranquillement la saison prochaine par Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Mais voilà, le départ de KB9 n’a pas fait bouger le Real Madrid. Pour le plus grand désarroi des supporters du club qui ne souhaitaient pas faire toute une saison avec Joselu (33 ans) comme seul attaquant de pointe.

Et pourtant, avec un Carlo Ancelotti qui n’a cessé de répéter qu’il était satisfait de son effectif, les Merengues ont donc entamé leur saison avec comme seule solution offensive un ancien joueur du RCD Espanyol. Forcément, ce début de saison a montré que le Real Madrid ne pouvait pas tenir toute une saison dans ces conditions malgré la forme XXL de Jude Bellingham qui joue le rôle de sauveur offensif depuis le début de saison (13 buts en 14 matches). Devant cette dépendance offensive, et avec forcément le casse-tête des négociations pour faire venir une des stars (Mbappé, Haaland) cet été, le Real Madrid a activé une piste pour le mercato d’hiver.

Un profil intéressant

Selon les informations de Globo, le Real Madrid souhaite ardemment recruté la pépite de Santos Marcos Leonardo. L’attaquant de 20 ans, auteur de 21 buts et 4 passes décisives en 44 matches, était proche de rejoindre la Roma cet été déjà. Il avait tapé dans l’œil de José Mourinho. Mais Santos avait été trop gourmand et le transfert ne s’était pas fait. Finalement, le joueur pourrait bien quitter son club dès cet hiver et souhaite rapidement rejoindre l’Europe. Le média brésilien précise qu’il est désormais dans la short-list pour le poste de numéro 9. Des contacts existaient déjà il y a plusieurs semaines mais cela semble s’être accéléré.

L’international U20 Brésilien a fixé une seule condition pour son prochain club : pouvoir jouer les Jeux Olympiques à Paris cet été en plus d’être évidemment important pour sa prochaine équipe. En Premier League, Arsenal et Newcastle s’intéressent aussi à lui. Mais Marcos Leonardo possède aussi un argument de taille pour le Real Madrid. En effet, il est représenté par Rafaela Pimenta qui n’est autre que l’agent d’un certain… Erling Haaland. Elle avait ainsi récemment confirmé que son joueur était prêt à partir et qu’il avait déjà un accord avec Santos. Et dans un monde du football business où un transfert peut en faciliter un autre, signer Marcos Leonardo pourrait aussi permettre au Real Madrid de s’offrir Erling Haaland plus tard… Qui sait?