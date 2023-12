Benfica va doubler le Barça et le Real Madrid pour un gros crack argentin

Grande pépite du football argentin, l’ailier droit Gianluca Prestianni est sur le départ du Velez Sarsfield. Voulant faire le grand pas vers l’Europe, le joueur de 17 ans est dans le viseur des plus grands clubs comme le FC Barcelone et le Real Madrid mais il devrait opter pour une destination intermédiaire. En effet, les rumeurs l’envoyant au Benfica reviennent régulièrement et son président Fabian Berlanga a confirmé cela.

«C’est un jeune homme avec beaucoup de technique, de vitesse, qui a un avenir fantastique et qui n’a pas encore 18 ans. Il a exprimé un grand désir de représenter Benfica. Il a également déclaré qu’il ne savait pas combien de temps durerait le contrat : ce sera entre lui et Benfica, cela ne fait plus partie des négociations avec nous. Il manque quelques documents, nous nous en occupons. L’arrivée en janvier est très probable» a ainsi lâché le président de la formation argentine.