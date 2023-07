Dans le viseur du Barça et du Real Madrid, la pépite Gianluca Prestianni est sur le marché !

La suite après cette publicité

Le football argentin se porte bien à l’image de la Coupe du monde 2022 remportée en décembre dernier. Les jeunes talents émergent également à l’image de la génération U20 (Romero de l’AC Milan, Soulé de la Juventus, Carboni de l’Inter Milan, Infantino de Rosario Central ou encore Perrone de Manchester City) malgré une élimination en 1/8e de finale de cette compétition. Encore plus jeune, Gianluca Prestianni (17 ans) se présente lui aussi comme le futur du football argentin. International U17 (6 capes, 2 buts), cet ailier droit de poche (1m66) rapidement surnommé La Pulguita pour ses ressemblances dans le jeu avec Lionel Messi est un phénomène de précocité. Disputant déjà 30 matches (3 buts et une offrande) en équipe première, il connaît actuellement un exercice 2023 plein où il est devenu titulaire avec le Velez Sarsfield.

Néanmoins, si l’apprentissage se passe bien pour le droitier, il est jumelé à une situation désastreuse de son club. Battu de nouveau hier contre Huracan (1-0), "Le Fortin" pointe à une triste 25e place sur 28 juste devant Huracan, Colon et Arsenal. Face à cette crise sportive, une frange des supporters du Velez Sarsfield a manifesté son mécontentement le lendemain de ce match en entrant au centre d’entraînement comme le rapporte Tyc Sports. Ces derniers auraient agressé verbalement et physiquement certains joueurs, ce qui aurait provoqué le mécontentement de plusieurs éléments comme Valentín Gómez, Leonardo Jara, Santiago Castro et Gianluca Prestianni. Ils font d’ailleurs partie des joueurs les plus touchés et ne veulent pas reprendre l’entraînement tant que les conditions de sécurité ne seront pas de retour. C’est d’ailleurs la deuxième fois en un mois que des individus rentrent illégalement au sein du centre d’entraînement du club argentin.

Une situation qui a particulièrement échaudé Gianluca Prestianni, qui s’est fendu d’un tweet avant de le supprimer dans la foulée. On pouvait y lire ceci : «c’est comme ça que sont les Barras (ultras de Velez). Ils frappent les enfants ?» Un point de non-retour semble avoir été atteint comme le rapporte Tyc Sports. En effet, le joueur aurait passé la nuit effrayé et en pleurs. Il aurait d’ailleurs aussi appelé sa direction pour expliquer qu’il avait peur de s’entraîner et qu’il voudrait être transféré. Sous contrat jusqu’en décembre 2024, Gianluca Prestianni doit attendre ses 18 ans pour quitter l’Amérique du Sud et devra attendre au moins le 31 janvier prochain (date de ses 18 ans). Le natif de Ciudadela n’est d’ailleurs par le seul à avoir demandé à partir puisque ses coéquipiers Francisco Ortega et Juan Ignacio Mendez ont fait de même.

Gianluca Prestianni est représenté par Rolando Zarate ancien joueur du Real Madrid. Son agent a donc tout naturellement déjà tissé des liens avec les Merengues qui sont sur le dossier depuis de longs mois. Néanmoins, la Casa Blanca n’est pas seule et le FC Barcelone a aussi placé ses pions pour le joueur dont la clause libératoire avoisine les 10 millions d’euros. Cependant, c’est un autre club qui tient la corde. En contact constant pour signer le joueur, Benfica souhaite à tout prix l’accueillir. Le père de Gianluca Prestianni avait d’ailleurs dû intervenir sur les ondes de D Sports Radio pour calmer les rumeurs de départ : «il vient de commencer sa carrière, il doit se concentrer sur ce qu’est Vélez. Il doit se concentrer sur le football et ensuite tout ce qui doit arriver arrivera. Il est très calme, nous avons reçu plusieurs offres avant.» Un son de cloche qui aurait donc changé face aux récents évènements. L’avenir de Gianluca Prestianni se dirige loin du Velez Sarsfield en tout cas…