Le Bayern Munich prépare 5 départs

Réputé pour son art de l’anticipation en matière de recrutement, le Bayern Munich a pourtant galéré de nombreux mois avant de trouver le successeur de Thomas Tuchel. Après avoir essuyé de nombreux refus, l’écurie allemande a finalement confié les clés de son équipe première à Vincent Kompany. Un jeune entraîneur qui doit encore faire ses armes au plus haut niveau. Mais les pensionnaires de l’Allianz Arena sont persuadés d’avoir misé sur le bon cheval. Forcément, avec ce changement de coach, on pouvait se dire que les cartes allaient être redistribuées.

Finalement, cela n’a pas été le cas pour tout le monde. Déjà dans le dur sous les ordres de TT, Leon Goretzka (29 ans) ne verra pas sa situation s’arranger. Lors de la présentation de João Palhinha, Max Eberl a confié à son sujet : « avec Leon, je parle très ouvertement avec les joueurs, mais je ne le fais pas en public. Lorsque je parle à des joueurs ou à des agents, notre travail consiste à le faire en toute confiance. La situation de concurrence au milieu de terrain sera extrêmement élevée. Chaque joueur doit décider lui-même quelle est sa prochaine étape et comment il veut affronter la concurrence. »

Goretzka est poussé dehors

Bild explique que le directeur sportif a suggéré qu’il serait mieux pour Goretzka de changer d’air du fait de la forte concurrence. Le message de sa direction semble clair. Ce qui n’a pas échappé à plusieurs clubs prêts à s’attacher ses services. Parmi eux, il y a Tottenham, Naples et l’Atlético de Madrid. Mais le média allemand indique que le joueur sous contrat jusqu’en 2026 veut continuer en Bavière. Un premier casse-tête pour les Bavarois. Et ce n’est pas le seul concernant le dégraissage. Il y a également le cas Matthijs de Ligt (24 ans).

The Athletic explique que les Munichois ne veulent plus du défenseur hollandais. Cité du côté du Barça un temps, il est surtout associé à Manchester United, où Erik ten Hag veut le recruter. Un accord a été trouvé entre les Mancuniens et le défenseur. Mais le Bayern Munich semble plus difficile à satisfaire. The Athletic évoque une nouvelle proposition rejetée. Mais avec la blessure de Leny Yoro, MU compte accélérer pour ce transfert, estimé à 50 M€. Les Red Devils veulent faire coup double et recruter Noussair Mazraoui (26 ans), un ex de l’Ajax qui connaît aussi ETH.

Le PSG veut piocher au Bayern

Comme expliqué sur notre site, un accord a été trouvé pour un transfert du Marocain, dont le prix est de 25 millions d’euros. Bien que The Athletic explique que le Bayern Munich fait traîner en longueur ce dossier, les voyants semblent donc au vert. En ce qui concerne Kingsley Coman (28 ans), ça n’avance pas vraiment. Pourtant, le Bayern lui a clairement fait savoir qu’il ne compte plus sur lui. Son prix a d’ailleurs été fixé. Une offre comprise entre 50 et 60 M€ suffirait aux Allemands. Le PSG est cité parmi ses prétendants. Même chose pour Joshua Kimmich (29 ans).

Le milieu allemand plaît beaucoup aux champions de France, qui ont demandé le prix à payer au Bayern Munich comme expliqué sur notre site. Sous contrat jusqu’en 2025, Kimmich, dont le nom a été cité notamment au Barça ces derniers mois, envisagerait d’aller au bout de son bail selon les échos venus d’Allemagne. Mais tout est encore possible surtout si les Bavarois, qui ont ouvert la porte à son départ, veulent récupérer un peu d’argent grâce à un transfert. Kimmich, Goretzka, De Ligt, Mazraoui et Coman sont donc jugés indésirables. Selon la presse allemande, le club est aussi ouvert à la discussion en cas de très bonnes offres pour Leroy Sané (28 ans), dont le nom est cité à Arsenal, et Serge Gnabry (29 ans). Idem pour Alphonso Davies (23 ans), libre dans un an, mais qui semble promis gratuitement au Real Madrid. Le temps presse pour les Bavarois, qui ont encore un mois pour dégraisser.