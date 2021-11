PSG (F) : le témoignage bouleversant de Kheira Hamraoui sur son agression

La section féminine du Paris SG est secouée depuis une semaine maintenant par l'affaire Kheira Hamraoui (31 ans). L'international tricolore a été victime d'une terrible agression début novembre, qui a profondément marqué le vestiaire parisien. L'Équipe a pu se procurer la déposition de la milieu de terrain, qui a depuis repris un entraînement individuel. Et son témoignage fait froid dans le dos.

La suite après cette publicité

«Celui qui était de mon côté s'est saisi de moi et m'a extirpé du véhicule. Avant, il s'est emparé d'une barre de fer rectangulaire qu'il avait cachée dans son pantalon ou sous son pull. Il m'a donné un premier coup dès les premiers instants de l'agression pour m'obliger à sortir de l'habitacle. Je suis tombée sur la route puis sur le côté droit de la chaussée. Mon agresseur m'a frappée à l'aide d'une barre de fer à plusieurs reprises. J'ai vu qu'il visait essentiellement mes jambes et moi, j'essayais de me protéger avec mes mains. (...) La scène a duré plusieurs minutes, ça m'a paru long», a-t-elle notamment raconté. Glaçant...