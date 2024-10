PSG : Emmanuel Petit allume Luis Enrique

Surclassé par Arsenal hier soir (2-0), le PSG n’a pas vraiment été en mesure d’exister pour son premier choc de la saison. Une rencontre qui a confirmé, d’une part, le retard du club de la capitale sur les cadors européens, mais aussi l’entêtement de Luis Enrique, résolu à l’idée de poursuivre avec son jeu de position malgré les profils de ses joueurs. C’est d’ailleurs ce qu’a pointé Emmanuel Petit du doigt ce soir dans Rothen s’enflamme sur RMC.

«Il veut mettre son projet du Barça à Paris alors qu’il n’a pas les profils de joueurs à certains postes. Surtout, il n’a pas Iniesta, Messi, Xavi, Luis Suarez… Il va falloir qu’il comprenne que le Barça, c’était à une certaine époque. Pour continuer à jouer de cette façon, il faut avoir les profils pour le faire, a réprimandé le champion du monde 98. Il bride et frustre certains joueurs comme Nuno Mendes. Je suis frustré et en colère. Je savais qu’Arsenal était supérieur mais j’attendais que Luis Enrique, surtout après ce qui s’est passé avec Ousmane Dembélé, fasse preuve d’un peu plus d’humilité. Il s’est trompé sur son onze et a donné le bâton pour se faire battre. Il s’entête à vouloir reproduire au PSG ce qu’il a vécu au Barça. Je suis désolé, mais seul Guardiola arrive à le faire avec les meilleurs joueurs au monde.» Guardiola, qu’il retrouvera d’ailleurs en janvier, en C1.