Barça : les secrets de la rencontre entre Xavi et Hansi Flick

C’est une rencontre qui a surpris les fans du FC Barcelone. Il y a quelques jours, Hansi Flick est allé rendre visite à Xavi Hernandez, son prédécesseur sur le banc du Barça. D’après Sport, les deux hommes entretiennent de bonnes relations et échangent depuis plusieurs années via Whatsapp. Toujours selon le quotidien espagnol, ils se sont rencontrés en vacances à Formentera, il y a plusieurs années, et ont noué une amitié autour du football.

La suite après cette publicité

Si leur relation s’est un peu figée lors de l’éviction de Xavi, qui a mal vécu son départ de son club de cœur, entre l’Allemand et l’Espagnol, les échanges ont toujours été cordiaux. Ce qui a conduit à cette rencontre la semaine passée, à l’initiative de Flick, qui s’est très bien déroulée. L’ancien milieu de terrain blaugrana a conclu cet épisode en postant une photo pour souhaiter bonne chance à son successeur sur Instagram. «Bonne chance, Hansi ! Visca el Barça !»