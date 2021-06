Barça : Antoine Griezmann a choisi où il veut terminer sa carrière

Il ne s’en est jamais caché, Antoine Griezmann (30 ans) souhaite finir sa carrière en MLS. L’attaquant de l’équipe de France avait déjà expliqué souhaité partir aux Etats-Unis à ses 32-33 ans pour pouvoir découvrir une nouvelle culture et en étant surtout toujours performant physiquement. Dans un entretien pour Le Figaro, il a réitéré son envie de départ vers la MLS.

« Il me reste encore trois ans à tenir. Je dois faire attention à ma ligne, car à tout moment, je peux glisser… Mon contrat avec Barcelone court jusqu’en juin 2024 et après, je pense que ce sera le bon moment pour partir aux États-Unis. J’adore ce pays, cette culture, la NBA et l’envie de découverte me guide, mais j’ai aussi une famille à bouger. J’aimerais bien terminer ma carrière là-bas, mais en étant bon sur le terrain et remporter la MLS, pas débarquer avec plus rien dans les jambes et ne ressembler à rien sur le terrain. Ça n’aurait aucun sens. »