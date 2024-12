Man City : Pep Guardiola défend Erling Haaland

Pep Guardiola vit son moment le plus difficile sur le banc de Manchester City. Et il ne peut pas vraiment compter sur un Erling Haaland au sommet de son art. Habituellement chirurgical face au but, le Norvégien est un peu moins en réussite et marque moins ces derniers temps. Critiqué en Angleterre, le Cyborg peut compter sur le soutien de Pep Guardiola, qui est monté au créneau en conférence de presse ce mardi.

«Eh bien, tout d’abord, Joyeux Noël à tous. Le problème, c’est nous, pas seulement un joueur. Quand Haaland a été le plus prolifique, c’était aussi pour nous, pour l’équipe. Haaland est très important pour nous et continuera de l’être. Nous devons mieux l’utiliser. Mais il ne s’agit pas d’un seul joueur, mais de tous. Les garçons s’investissent plus que jamais, mais il y a quelques petits détails, et quelques gros, qui ne nous permettent pas d’être aussi bons qu’avant. Le lendemain de Noël, nous avons l’occasion d’essayer de gagner du temps pour que les blessés se rétablissent.» Et que le mercato arrive pour apporter des retouches nécessaires. Cela fera du bien à City et certainement à Haaland, qui a besoin d’une équipe solide autour de lui pour s’exprimer au mieux.