Man City : une pléiade d’absents face à Everton

Manchester City s’apprête à recevoir Everton, dans l’espoir de mettre un terme à sa folle dégringolade au classement. Mais Pep Guardiola n’est pas vraiment aidé, puisque de nombreux joueurs manquent à l’appel. Rúben Dias, Ederson, Matheus Nunes, Oscar Bobb, Ruben Dias, et Rodri sont absents, et il faut aussi ajouter Kyle Walker et Jack Grealish, qui avaient pourtant joué le dernier match face à Aston Villa.

La suite après cette publicité

Résultat, si Guardiola peut composer un onze de départ malgré tout compétitif, son banc de touche est composé de nombreux jeunes joueurs du centre de formation. Kevin de Bruyne commence d’ailleurs sur le banc pour la deuxième fois consécutive, aux côtés d’Ilkay Gundogan, James McAtee et donc de joueurs de l’académie.

La compo de Man City : Ortega; Lewis, Akanji, Ake, Gvardiol; Kovacic, Bernardo; Savinho, Foden, Doku; Haaland

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. Pour le Boxing Day pariez sur la Première League ! .