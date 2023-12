CAN 2023 : la belle liste de l’Algérie avec Aouar et Gouiri !

À un peu plus de deux semaines du début de la Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février, les sélections commencent à dévoiler leur liste. Après le Cameroun ou encore le Maroc, c’est au tout de l’Algérie de dévoiler son groupe de 27 joueurs. Avec le fiasco de la CAN 2021 et l’élimination dès les phases de poule, la formation de Djamel Belmadi aura à cœur de se rattraper et de prouver qu’elle est clairement une prétendante au sacre final dans cette édition en Côte d’Ivoire.

La suite après cette publicité

Pour rappel, pour commencer leur compétition, les Fennecs devront affronter le Burkina Faso, l’Angola et la Mauritanie. Ce ne sera pas simple, mais le technicien algérien va pouvoir compter sur un effectif expérimenté et surtout très talentueux. Sans surprise, Djamel Belmadi fera avec ses cadres Riyad Mahrez, Youcef Atal, Islam Slimani, Baghdad Bounedjah, Ramy Bensebaini ou encore Aissa Mandi et surtout Ismaël Bennacer, blessé une bonne partie de la saison, mais finalement apte pour cette compétition.

À lire

CAN 2023 : la liste de l’Algérie fait déjà polémique

Youcef Belaïli toujours là

Après une aventure manquée en France à Brest puis Ajaccio, Youcef Belaili avait perdu sa place en sélection. Mais ses performances XXL dans le championnat algérien du côté du MC Alger (10 buts et 8 passes décisives en 10 matches). De quoi lui permettre d’être appelé par Djamel Belmadi. A noter la présence aussi du Lillois Adam Ounas. Un temps incertain pour sa dernière blessure, Houssem Aouar est finalement bien présent pour sa première CAN avec l’Algérie. C’est aussi le cas d’Amine Gouiri qui va donc manquer à Rennes dans les prochaines semaines.

La suite après cette publicité

Offensivement, Djamel Belmadi aura l’embarras du choix et pourra compter sur la pépite du football algérien Mohammed Amoura qui cartonne en Belgique. À noter également l’absence de Saïd Benrahma suite à des rassemblements décevants et une légère altercation avec Djamel Belmadi en octobre dernier. Pour le reste, le sélectionneur algérien nous a réservé un groupe sans surprise et qui semble tailler pour aller loin dans la compétition.