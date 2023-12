Algérie : l’incroyable renaissance de Youcef Belaïli avec le MC Alger

Sa carrière a été faite de hauts et de bas. Alors qu’on lui a souvent attribué les étiquettes d’élément perturbateur, de talent gâché voire même de génie incompris, une chose est certaine : Youcef Belaïli est sûrement passé à côté d’une carrière encore plus coruscante. Mais cela n’est-il pas l’apanage des joueurs fantasques ? Partout où il est passé, le natif d’Oran, la Joyeuse, a illuminé les yeux des supporters grâce à ses arabesques mais il aura tout autant agacé par ses frasques qui ont mis fin à de belles idylles. En Ligue 1, ses passages à Brest et Ajaccio peuvent en témoigner. Intéressant par bribes dans l’élite, ses deux aventures dans l’Hexagone se sont finalement terminées en eau de boudin.

Des dénouements dramatiques qui ont forcément fait peur à d’éventuels futurs employeurs. Et alors qu’il était libre de tout contrat cet été, le MC Alger s’est positionné et a finalement eu les faveurs du joueur, désireux de rentrer dans son Algérie natale. Aux côtés de Djamel Benlamri, avec qui il avait remporté la CAN 2019, l’ailier gauche de 31 ans a repris des couleurs. Dans la capitale, Belaïli est un inamovible de Patrice Beaumelle qui l’aligne à chaque fois et qui ne l’a jamais fait sortir depuis son arrivée. Dès lors, et alors qu’il a toujours été un talent hors pair partout où il a été utilisé avec liberté et confiance, l’ancien du Qatar SC brise l’écran.

10 buts et 6 passes décisives en 8 rencontres de D1 algérienne

Une statistique effrayante démontre alors tout l’apport de l’international algérien (49 capes, 9 buts) : en huit rencontres dans l’élite algérienne, il compile déjà 10 buts et 6 passes décisives. Un bilan individuel plus que reluisant et qui se ressent sur la situation collective du Mouloudia. Avec sept victoires et une petite défaite, les joueurs de la capitale sont premiers et comptent déjà sept points d’avance sur leurs poursuivants. L’effet Belaïli, comme certains pourraient le dire de l’autre côté de la Méditerranée. C’est d’ailleurs là-bas que les débats sont les plus animés autour de l’ailier de 31 ans qui, au vu de ses performances, pourraient largement prétendre à une place avec la sélection algérienne pour la CAN en janvier.

Sur les réseaux sociaux, certains militent pour son retour avec les Verts alors qu’il n’a plus été appelé depuis mars dernier par Djamel Belmadi. Interrogé à ce sujet en octobre dernier, le sélectionneur algérien n’avait pas fermé la porte à l’ancien d’Angers : «pour ce qui est de Belaili. Il y a déjà d’autres joueurs qui sont là à son poste. Je suis les joueurs, je sais ce qu’ils font, je regarde les matchs en entier de tout le monde. Qu’il continue à travailler, je sais de quoi il est capable.» Comme à son habitude, Belaïli est silencieux à ce sujet mais nul doute que l’ancien de l’Espérance de Tunis songe forcément à aider les Fennecs en Côte d’Ivoire. Homme de tournoi comme il l’a prouvé en 2019 lors de la CAN ou en 2021 à l’occasion de la Coupe arabe, l’enfant d’Oran pourrait apporter de la créativité à l’attaque algérienne alors qu’il connaît très bien le football africain. Reste désormais à savoir quel sera son état d’esprit s’il venait à être convoqué et s’il accepterait d’être cantonné à un rôle de remplaçant alors que le secteur offensif de l’Algérie s’est sérieusement étoffé ces derniers mois.