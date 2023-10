Algérie : l’incroyable prise de tête entre Benrahma et Belmadi

L’Algérie a affronté l’Égypte dans un match amical aux allures de choc au sommet sur le continent africain. Une rencontre à tension entre deux équipes qui ont un contentieux et qui font figure de prétendants au titre lors de la prochaine CAN qui se déroulera en janvier en Côte-d’Ivoire. Dans cette optique, la rencontre s’est jouée sur un rythme animé et, malgré leur infériorité numérique, ce sont les Pharaons d’Égypte qui ont ouvert le score peu après l’heure de jeu.

La suite après cette publicité

Voulant directement réagir, Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, a opéré à quelques changements et a notamment fait entrer Houssem Aouar à la place de Saïd Benrahma. Visiblement remonté après ce changement et après avoir réalisé une performance moyenne, l’ailier de West Ham n’a pas souhaité la main de l’ancien milieu de terrain du PSG. Un manque de respect qui a provoqué l’ire de son aîné qui a décidé de le prendre par le col pour lui demander des explications. S’inclinant face au coach de 47 ans, l’ancien Niçois a finalement regagné le banc de touche et l’incident s’est terminé aussi vite qu’il avait commencé.