Andrea Pirlo affiche ses préférences pour la suite de sa carrière

La Juventus a tourné la page Andrea Pirlo. Qualifiée in extremis en Ligue des Champions en terminant 4e de Serie A, et éliminé de C1 dès les 8e de finale contre Porto, la Vieille Dame a sauvé l'essentielle la saison dernière mais a préféré se séparer de son entraîneur, novice, pour rappeler Massimiliano Allegri. Elle a sans doute lancé trop tôt le champion du monde 2006, qui devait initialement prendre en main les U23 turinois. Le destin en a décidé autrement. Discret jusque là, Pirlo s'est longuement confié à The Athletic où il revient sur cette première infructueuse sur un banc professionnel.

La suite après cette publicité

Il estime avoir manqué de réussite et n'a pas été aidé par les circonstances. «J'ai beaucoup appris, c'était ma première expérience comme entraîneur mais c'était très intense car nous avons commencé la saison avec un seul match amical. Tout est allé très vite. On a joué tous les trois jours, sans supporter, sans pouvoir récupérer et sans pouvoir s'entraîner pour préparer le prochain match. C'était difficile d'essayer quelque chose de nouveau car la récupération était ce qu'il y avait de plus important», se défend-il, lui qui a cherché une équipe cohérente toute la saison, sans jamais la trouver réellement.

Pirlo tenté par une expérience à l'étranger

Désormais, il est libre et espère bien retrouver un nouveau projet rapidement. Polyglotte après avoir passé quelques années aux États-Unis avec New York City, il se verrait bien aller du côté de l'Angleterre, ou même vers la Ligue 1, puisqu'il semble adressé un petit appel du pied. «Quand les résultats ne sont pas atteints, le premier responsable est l'entraîneur. Je dois travailler pour faire mieux. Mais c'était une année où j'ai grandi. Maintenant, j'aimerais aller à l'étranger, j'ai passé trois ans aux États-Unis donc je n'ai aucun problème avec l'anglais et je parle aussi le français».

Voilà un message qui ne va pas passer inaperçu parmi les clubs français en quête d'un coup de projecteur. Il prévoit d'ailleurs de se rendre au Camp des Loges prochainement. «Je peux aller n'importe où. Je regarde beaucoup de matches et j'observe les autres entraîneurs. Vous pouvez apprendre de n'importe qui. Je vois beaucoup d'entraînements en ligne. Quand il sera plus facile de voyager, j'irai en voir en personne. J'ai rencontré Mauricio Pochettino en vacances à Ibiza et il m'a demandé de venir à Paris. Si je peux, j'aimerais aussi aller à Manchester pour voir Guardiola. Mais je suis prêt à me lancer dans une nouvelle aventure.» A bon entendeur.