FC Barcelone - Juventus : les compositions sont là

Affiche de cette sixième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le match entre le FC Barcelone et la Juventus se déroule ce soir. A domicile, les Catalans s'organisent dans un 4-2-3-1 classique avec Marc-André ter Stegen comme dernier rempart derrière Sergiño Dest, Ronald Araujo, Clément Lenglet et Jordi Alba. Miralem Pjanic et Frenkie de Jong composent le double pivot. Seul en pointe, Antoine Griezmann est soutenu par Francisco Trincao, Lionel Messi et Pedri.

De son côté la Juventus opte pour un 3-5-2 avec Gianluigi Buffon dans les buts. Juan Cuadrado, Danilo, Mathijs de Ligt, Leonardo Bonucci et Alex Sandro se retrouvent en défense. Arthur Melo et Weston McKennie composent le double pivot tandis Aaron Ramsey se retrouve un cran plus haut. Enfin, Alvaro Morata et Cristiano Ronaldo sont associés en attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : Ter Stegen - Dest, Araujo, Lenglet, Alba - Pjanic, De Jong - Trincao, Messi, Pedri - Griezmann

Juventus : Buffon - Danilo, Bonucci, De Ligt - Cuadrado, Arthur, Ramsey, McKennie, Sandro - Morata, Ronaldo