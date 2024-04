Man City : le rituel nocturne de Jack Grealish

Connu pour ses célébrations, notamment après le triplé remporté par Manchester City, Jack Grealish (28 ans) réalise une saison plus compliquée que le dernier exercice. L’ailier anglais fait face à une forte concurrence chez les Skyblues, l’obligeant à mettre tout les moyens en oeuvre pour récupérer sa place de titulaire. Dans cette optique, Grealish et sa compagne, Sasha Attwood, ont fait l’achat d’un sauna traditionnel pour la récupération, comme le rapporte le tabloïd The Sun.

Après les matchs, l’international anglais (35 sélections) a un rituel bien précis : 10 minutes dans un sauna à 110°C et 10 minutes à l’extérieur le soir. L’objectif pour l’ancien d’Aston Villa est clair, régénérer son corps pour pouvoir éviter au mieux les pépins physiques et enchaîner les matchs.