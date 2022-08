ASSE : la terrible réaction de Laurent Batlles après le naufrage contre Le Havre

Les mots sont difficiles à trouver pour qualifier le début de saison de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2. Sans victoire depuis la reprise du championnat, Saint-Etienne est toujours bon dernier du classement avec -1 point après quatre journées disputées. Mais cette après-midi, dans un stade Geoffroy-Guichard vide, les Verts ont concédé une défaite surréaliste contre Le Havre, en terminant à 8 contre 11 après trois cartons rouges et en encaissant six buts. Un véritable naufrage.

Après la rencontre, Jimmy Giraudon a d'abord expliqué ne pas avoir compris les décisions de l'arbitre de la rencontre, M. Letexier. «Ce sont des faits de jeu, c’est incompréhensible, il y a faute sur Pintor, le premier rouge est très sévère, le deuxième, c'est du tête contre tête, ce sont des faits de jeu, on essaye de faire au mieux, il faut faire avec. J’ai demandé à l’arbitre, mais il me dit qu’il y a faute partout, qu’il n'y a rien sur Pintor. Monsieur Letexier, on le connaît, il faut faire avec. Qu’on se fasse ouvrir à 9 je veux bien mais ce sont des faits de jeu», a-t-il expliqué au micro de beIN Sports.

«Ils ne vivront pas un autre match comme ça de leur carrière»

Mais au-delà des faits de jeu, l'attitude des Stéphanois a inquiété et a amené à une fin de match plus qu'étonnante pour Laurent Batlles. «J’ai dit aux joueurs que j’avais vécu cela l’année de la montée avec Troyes, où on avait pris 5-1 à Nancy. Ils ne vivront pas un autre match comme ça de leur carrière, enfin j’espère, a-t-il lâché en conférence de presse, avant de revenir sur l'arbitrage. Je n'ai pas vu les images, on est à huis clos, avec 20.000 personnes, il n’entend peut-être pas le cri. Sur le premier, il y a quelque chose, sur le second, c'est un duel, c’est sûrement mérité, après, il crie, il se touche la tête, mais je ne suis pas persuadé que la tête soit touchée. Le rouge, de Green, c’est un fait de jeu».

«Il faut essayer de passer à autre chose, mais je trouve que la volonté de vouloir se battre pour garder le score le plus longtemps possible n’y est pas. Il va falloir que je trouve les solutions, je suis aussi responsable de mettre les joueurs sur le terrain. Il faut remettre l’équipe dans le droit chemin (...) Il faut trouver un groupe avec plus d’engagement, peut-être même avec moins de jeu, mais trouver un groupe avec plus d’engagement. Ce n’est pas normal qu’on en soit arrivé là. Je trouve qu’il n’y a pas assez d’engagement dans le jeu sur nos quatre premiers matchs», a ajouté l'entraîneur des Verts. Les prochains jours s'annoncent délicats du côté du Forez, alors que l'ASSE, lanterne rouge de L2, se déplacera à Valenciennes lors de la prochaine journée.