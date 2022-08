Ligue 2 : naufrage de Saint-Etienne à domicile face au Havre

Saint-Etienne a vécu un véritable cauchemar cet après-midi en ouverture de la 4e journée de Ligue 2. Plombés par une première période terrible achevée par deux expulsions (Briançon 31e après un second jaune puis rouge direct pour Cafaro 37e), les Verts n'ont jamais réussi à se relever avant de vivre une deuxième mi-temps encore plus difficile. Green a également été expulsé après l'heure de jeu (66e) et son équipe a perdu 6-0 ! Le score était encore vierge à la pause.

En infériorité numérique, les Stéphanois ont rapidement cédé au retour du vestiaire. Sangante (51e) a ouvert la marque, suivi peu de temps après par Alioui (56e). Le capitaine Lekhal y est allé également de son but (64e). Réduits à 8, les joueurs du Forez ont définitivement abdiqué dans les dernières minutes à cause d'un doublé d'Operi (80e, 84e) et une dernière réalisation signée Kitala (89e). Le Havre monte à la 8e place quand Saint-Etienne est lanterne rouge.