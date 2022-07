Manchester United cible une nouvelle star pour remplacer Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

C'est plus ou moins acté. Du moins pour les médias anglais. Cristiano Ronaldo va quitter Old Trafford dans les prochaines semaines. La bombe a été confirmée ce week-end par plusieurs publications britanniques assez sérieuses, expliquant que la vedette portugaise avait déjà demandé à pouvoir faire ses valises à sa direction. L'ancien du Real Madrid est entre autres peu satisfait du mercato de son club et doute sur la capacité des dirigeants à bâtir une équipe compétitive.

Et logiquement, il faudra le remplacer. Si les Red Devils sortent d'une saison assez décevante sur le plan collectif, avec une triste sixième place en Premier League, le Portugais lui a plutôt répondu présent, avec 18 réalisations en 30 rencontres de championnat notamment. Dimanche, les médias anglais expliquaient qu'Antony, le Brésilien de l'Ajax, était l'heureux élu pour remplacer CR7 à Old Trafford.

Une option plus abordable qu'Antony

Mais les Néerlandais réclament un montant de 70 millions d'euros, un sacré pactole sachant que les Red Devils ne récupèreront sûrement pas autant en vendant le Portugais, et ont d'autres positions prioritaires à renforcer. Un plan B ? Oui, il existe. Selon La Reppublica, les dirigeants de Manchester United sont déjà entrés en contact avec Paulo Dybala.

L'attaquant argentin de 28 ans est en fin de contrat, et même si on peut imaginer un salaire conséquent et une prime à la signature, l'opération restera raisonnable. Le média indique qu'Arsenal est aussi sur le coup, alors que ça n'avance pas vraiment avec l'Inter, qui semblait largement en pole position pour recruter La Joya jusqu'à peu. Affaire à suivre.