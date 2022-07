Manchester United : Erik ten Hag a choisi le remplaçant de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Un an après son retour triomphal, tout indique que Cristiano Ronaldo va déjà faire ses valises et quitter Old Trafford. Le Portugais a ainsi, selon plusieurs médias anglais, demandé à partir. Il souhaite notamment jouer la Ligue des Champions et a énormément de doutes sur la capacité de sa direction à bâtir une équipe compétitive pour les saisons à venir.

L'avenir de la star portugaise a de grandes chances de s'écrire à quelques heures de route de Manchester, puisque Chelsea pousse pour l'enrôler. Le Bayern Munich serait aussi un prétendant sérieux. Quoi qu'il en soit, il va falloir le remplacer du côté des Red Devils, où on avait construit et bâti l'équipe autour de lui. Et un nom plaît beaucoup pour prendre sa place.

Un Manchester United sauce Ajax

Selon le Daily Mirror, c'est Antony qui est l'heureux élu. L'ailier de l'Ajax était déjà suivi par les Red Devils, bien avant les rumeurs concernant le Portugais, mais cette fois, Erik ten Hag a fait savoir à ses dirigeants qu'il le veut pour prendre la place de CR7. Le tacticien néerlandais va même mettre la pression pour retrouver son ancien joueur, dont le prix est estimé à plus de 70 millions d'euros.

A noter que ce n'est pas le seul joueur de l'Ajax visé par les Red Devils, qui fonceraient aussi sur le défenseur argentin Lisandro Martinez, qui pourrait lui coûter environ 40 millions d'euros. Tout ça, alors que le feuilleton Frenkie de Jong est toujours d'actualité. Autant dire que ça va vite bouger à Manchester United dans les jours à venir.