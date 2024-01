L’avocat de Karim Benzema ouvre la porte à l’OL !

Karim Benzema ne semble pas complètement comblé en Arabie saoudite où il a rejoint cet été le club d’Al-Ittihad. Les relations entre l’attaquant et son entraîneur Marcelo Gallardo ne seraient pas au beau fixe, alors qu’en plus de cela, l’ancien international français est bloqué à l’Ile Maurice, où il passe des vacances en famille, en raison du cyclone Belal présent dans l’océan Indien. Résultat, il a manqué l’entraînement. Et puis il y a cette rumeur envoyant l’ancien Madrilène du côté de l’OL, son club formateur. Même Pierre Sage a réagi.

Un sujet vieux comme le monde, d’autant que ce bruit est né sur les réseaux sociaux sans qu’il n’y ait quelque chose de vraiment concret. Pourtant, l’avocat de Benzema, Me Hugues Vigier a ouvert la porte hier soir. «Quand vous êtes à ce niveau et que vos résultats sont un peu moins bons à un moment donné, on vient dire immédiatement que c’est la fin de votre carrière. Moi je dois dire que je serais assez heureux de le voir revenir jouer à Lyon, ça me plairait bien mais il ne me l’a pas annoncé pour l’instant (sourire)» a-t-il déclaré sur le plateau de BFMTV. Voilà une déclaration qui risque d’enflammer les supporters lyonnais.