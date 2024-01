OL : Pierre Sage réagit à la folle rumeur Karim Benzema

Toujours en quête de renforts pour ce mercato d’hiver ouvert à tous les vents, l’OL va enregistrer l’arrivée de Gift Orban, comme l’a confirmé l’entraîneur lyonnais Pierre Sage ce mercredi en conférence de presse. Également invité à commenter la folle rumeur menant à Karim Benzema, aujourd’hui dans une situation très incertaine à Al-Ittihad, le technicien de 44 ans s’est montré moins verbeux, évoquant juste «des bruits sur les réseaux sociaux.»

«Karim Benzema ? C’est plus qu’un sourire. Ce serait un grand honneur, déjà, de le rencontrer parce que je ne l’ai jamais rencontré. Je ne sais même pas s’il est libre parce que sa situation n’est pas tout à fait claire dans son club. Il y a une histoire de vacances et de problèmes avec son club. Enfin, je lis ce qui est écrit mais je n’en sais finalement pas plus, a d’abord commenté l’entraîneur rhodanien. Pour tout dire, on entend certains bruits sur les réseaux sociaux mais cela se limite à ça. Il n’y a pas grand-chose.»