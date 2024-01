Liga : Girona crucifie l’Atlético de Madrid sur le fil dans un match complètement fou et rejoint le Real Madrid en tête !

L’année 2024 reprenait ce mardi en Liga et après plusieurs rencontres intéressantes dont la victoire du Real Madrid plus tôt aujourd’hui contre Majorque (1-0), on avait le droit ce mercredi soir à un choc entre Girona (2e) et l’Atlético de Madrid (3e). À domicile, les Catalans s’organisaient en 4-5-1 avec sa défense traditionnelle composée de Yan Couto, Eric Garcia, Daley Blind et Miguel Gutierrez. Devant, Artem Dovbyk était épaulé par Savio et Pablo Torre. Pour l’Atlético de Madrid, Diego Simeone choisissait un 3-5-2 avec Samuel Lino et Rodrigo Riquelme dans le couloir. Marcos Llorente, Koke et Rodrigo De Paul se retrouvaient au milieu derrière Alvaro Morata et Antoine Griezmann.

La suite après cette publicité

Et ce match démarrait tambour battant sous l’impulsion de Girona. Parfaitement servi dans la surface adverse, Artem Dovbyk croisait trop sa frappe sur la droite qui frôlait le poteau (1re). Ce n’était que partie remise puisque dans la foulée Pablo Torre lançait en profondeur Valery Fernandez. Ce dernier crochetait devant la surface Axel Witsel afin de conclure d’une frappe enroulée (1-0, 2e). Rapidement puni, l’Atlético de Madrid ne se crispait pas pour autant et tentait de réagir. Mario Hermoso testait Paulo Gazzaniga (8e) avant qu’Antoine Griezmann - d’une déviation de la tête - trouve Alvaro Morata sur la droite de la surface. Ce dernier ajustait ensuite le gardien d’une frappe croisée se logeant sur la gauche du but. Initialement refusé, le but était finalement validé par l’arbitrage vidéo (1-1, 14e). De quoi annoncer une soirée folle.

À lire

Claudio Echeverri n’ira pas à Manchester City tout de suite

Alvaro Morata a marché sur l’eau, mais Girona a gagné

Restant bien dans son match, Girona insistait et Ivan Martin subtilisait le ballon à Koke devant la surface adverse et mettait Jan Oblak en évidence. Savio suivait bien et allait frapper vers le but grand ouvert pour conclure (2-1, 26e). Tel un combat de boxe, l’Atlético de Madrid tentait de répondre avec une frappe d’Antoine Griezmann à bout portant qui était repoussé par Paulo Gazzaniga (33e) puis Yan Couto répondait pour Girona d’une lourde frappe (38e). Les joueurs de Michel parvenaient même à prendre le large suite à un corner joué à deux sur la gauche. Au premier poteau, Artem Dovbyk prolongeait vers le second où Daley Blind allait marquer (3-1, 39e). Touché, l’Atlético de Madrid n’était pas sonné pour autant. D’une percée, Alvaro Morata allait remettre son équipe sur de bons rails avant la pause (3-2, 44e).

La suite après cette publicité

Dans la foulée, le buteur espagnol allait même trouver la faille de nouveau, mais il était cette fois hors-jeu (45e +1). Un avertissement à la pause pour Girona qui n’a pas su le prendre en compte. Au retour des vestiaires, les Colchoneros sont repartis forts et Antoine Griezmann (50e) puis Marcos Llorente (51e) ont donné le ton. Finalement, Rodrigo De Paul permettait à Alvaro Morata d’égaliser et de s’offrir un joli triplé (3-3, 54e). Moins bien, Girona avait du mal à se montrer dangereux. Mis à part une frappe d’Artem Dovbyk (62e) et une tentative de Yan Couto, l’Atlético de Madrid était mieux et terminait fort. Pour autant, le club madrilène ne parvenait pas à trouver la faille contre une équipe résiliente. Et Girona se mettait à rêver. Tout juste entré en jeu, Portu débordait sur la gauche et retrouvait Ivan Martin devant la surface plein axe. Ce dernier allait conclure d’un missile se logeant dans la lucarne droite. Avec cette victoire 4-3, Girona rejoint le Real Madrid en tête de la Liga. Surtout, les hommes de Michel relèguent l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone (un match de moins) à dix longueurs.