FC Barcelone : une pépite envisage sérieusement de filer en Arabie saoudite !

La nouvelle force de frappe de l’Arabie saoudite sur le mercato n’est plus une nouveauté, et les clubs européens se sont habitués à vivre avec cette menace au-dessus de leur tête. Un danger qui en arrange d’ailleurs beaucoup, puisque les Saoudiens n’hésitent pas à signer des gros chèques pour des joueurs qui ne sont d’ailleurs pas encore si importants que ça dans leur équipe, ou qui sont des espoirs qui ont encore tout à prouver. Un changement de stratégie évident côté saoudien, où on ne vise plus uniquement des joueurs très médiatisés en fin de carrière, mais aussi les stars de demain. Le transfert de George Ilenikhena, passé de Monaco à Al-Ittihad pour 30 millions d’euros, est un bon exemple.

Il faut dire que pour beaucoup de jeunes, l’Arabie saoudite est devenue une option intéressante, et pas que sur le plan financier. Le niveau continue de progresser et surtout, partir en Saudi Pro League ne ferme ni la porte aux sélections nationales, ni à un retour en Europe. Gabri Veiga en est le meilleur exemple, lui qui est déjà revenu sur le Vieux Continent en signant à Porto l’été dernier après deux saisons à Al-Ahli. Les départs vers le Golfe vont donc continuer ces prochaines années.

Une petite pige saoudienne

Le quotidien AS indique qu’il y a un joueur du FC Barcelone qui songe très sérieusement à faire une Veiga. C’est Marc Casado, le milieu de terrain de 22 ans, qui avait eu énormément de temps de jeu la saison dernière mais qui joue un peu moins actuellement, avec 10 titularisations en 21 rencontres jouées entre Liga et Ligue des Champions. Moins utilisé par Flick, il sait qu’à Barcelone il sera très compliqué de se faire une véritable place, et malgré des options intéressantes en Angleterre, il envisage sérieusement de faire une pige en Arabie saoudite selon le journal espagnol.

L’objectif serait d’y passer une ou deux saisons avant de revenir en Europe, et il a récemment rejoint l’écurie de Jorge Mendes, agent qui connaît le marché saoudien comme le bout de ses doigts et qui y a de belles entrées. Sa priorité reste tout de même de rester au FC Barcelone, mais dans le cas où les portes restent plus ou moins fermées, l’aventure saoudienne le séduit clairement…