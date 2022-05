Serie A : le match Milan-Fiorentina a été suivi sur le Métaverse

Le choc de la 35e journée de Serie A entre l’AC Milan et la Fiorentina (1-0) a eu un intérêt tout particulier. En plus d'avoir peut-être été décisif dans la course au titre et à la coupe d'Europe en Italie, cela a été le premier match de football à être diffusé sur le Métaverse. La rencontre à San Siro a donc pu être suivie en Afrique et au Moyen-Orient depuis la «salle Serie A, dans le métaverse Nemesis» à l'intérieur du monde virtuel. Les utilisateurs ont ainsi pu réagir à l'évolution du match au sein même du Métaverse.

Une initiative des instances du football italien pour promouvoir la Serie A dans le monde entier, mais aussi pour toucher un jeune public. « Nous avons choisi d’être les premiers à diffuser un match de football dans le Métaverse car nous pensons que la frontière de l’innovation technologique est extrêmement importante pour une ligue moderne telle que la Serie A. Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord représentent pour nous une zone stratégique en raison de la présence dominante de la génération Z et de la réceptivité particulière à l’égard de l'information», a expliqué Luigi De Siervo, le PDG de la Serie A d'après des propos cités par la Gazetta Dello Sport. La ligue italienne a également annoncé que ce n’était que le début d’une série de collaborations avec des sociétés exploitant les nouvelles technologies.