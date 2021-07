LOSC : une prolongation et deux premiers contrats pros pour trois jeunes joueurs du centre de formation

À défaut d’être très actif sur le marché des transferts, le LOSC a officialisé ce jeudi trois signatures. Arrivé à Lille à l’âge de huit ans, Rocco Ascone (17 ans) a prolongé son bail jusqu’en 2024. Il a effectué ses premiers pas avec les pros en match amical le 25 juillet 2020 face à Bruges, ainsi que quelques apparitions sur le banc lillois en compétitions officielles au cours de la saison 2020-2021.

La suite après cette publicité

Wassim Lantaki et Ugo Raghouber, eux aussi âgés de 17 ans, ont pour leur part signé leur premier contrat professionnel avec les Dogues. Le premier avait intégré le centre de formation de Lille l’année dernière et évolue sur le côté gauche de la défense. Le second, milieu défensif, avait rejoint le club à l’aube de la saison 2017-2018.