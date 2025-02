Monaco : Dmitry Rybolovlev blanchi dans une affaire de corruption

Excellente nouvelle pour le patron de l’AS Monaco, Dmitry Rybolovlev et son avocate Tetiana Bersheda. Menacés d’un procès pour corruption et trafic d’influence depuis plusieurs années après l’exploitation du contenu du téléphone de Mme Bersheda, ils ont obtenu gain de cause devant la Cour d’appel de Monaco. Accusés d’entretenir des relations étroites avec les plus hautes autorités policières et judiciaires de la Principauté en échange d’avantages, Rybolovlev et Bersheda plaidaient la violation de la vie privée.

«C’est sur le fondement des messages illicitement fouillés et extraits de ce téléphone que l’information judiciaire a été ouverte à Monaco. La seule décision envisageable était d’annuler l’intégralité de cette procédure irrémédiablement viciée dans laquelle Dimitry Ribolovlev et Tetiana Bersheda avaient été injustement inculpés en 2018, ont également souligné leurs avocats. Il n’existe plus aucune procédure pénale ouverte», ont indiqué leurs avocats dans des propos rapportés par L’Équipe.